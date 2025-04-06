06.04.2025 (09:00)
Юнармейцы Приморья прошли состязания в рамках этапа Зарницы 2.0
В Приморском крае юнармейцы Арсеньевского городского округа прошли индивидуальные испытания в рамках этапа Зарница 2.0.
Участники были распределены по ролям. Среди ребят были командиры, политруки, военкоры, операторы БпЛА и специалисты медицинского обеспечения.
Командиры проявляли свои лидерские качества, принимая важные решения и координируя действия своей команды, а также успешно справляясь с тестами по своей специальности, демонстрируя стратегическое мышление и профессиональные навыки.
В свою очередь политруки отвечали за моральный дух и сплоченность команды, поддерживая боевой настрой и создавая атмосферу единства. Они также решали тесты, связанные с их ролями.
Военкоры освещали события с места действия, фиксируя самые яркие моменты.
Операторы беспилотных летательных аппаратов продемонстрировали свои навыки в управлении дронов, показав высокую степень подготовки.
Ребята в роли медицинских работников побывали на «передовой», выполняя поставленные перед ними задачи по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему в бою товарищу, демонстрируя свои знания и навыки в экстренных ситуациях.