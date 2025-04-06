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06.04.2025 (09:00)

Юнармейцы Приморья прошли состязания в рамках этапа Зарницы 2.0

В Приморском крае юнармейцы Арсеньевского городского округа прошли индивидуальные испытания в рамках этапа Зарница 2.0.

Участники были распределены по ролям. Среди ребят были командиры, политруки, военкоры, операторы БпЛА и специалисты медицинского обеспечения.

Командиры проявляли свои лидерские качества, принимая важные решения и координируя действия своей команды, а также успешно справляясь с тестами по своей специальности, демонстрируя стратегическое мышление и профессиональные навыки.

В свою очередь политруки отвечали за моральный дух и сплоченность команды, поддерживая боевой настрой и создавая атмосферу единства. Они также решали тесты, связанные с их ролями.

Военкоры освещали события с места действия, фиксируя самые яркие моменты.

Операторы беспилотных летательных аппаратов продемонстрировали свои навыки в управлении дронов, показав высокую степень подготовки.

Ребята в роли медицинских работников побывали на «передовой», выполняя поставленные перед ними задачи по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему в бою товарищу, демонстрируя свои знания и навыки в экстренных ситуациях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Юнармия , Соревнования
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