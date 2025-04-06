06.04.2025 (08:00)

Саперы группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили взрывоопасные предметы, обеспечивая безопасность передвижения подразделений на Ореховском направлении в Запорожской области

Саперы 58 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» провели инженерную разведку по обнаружению и обезвреживанию мин ВСУ, представлявших угрозу для пехоты и техники российских подразделений.

В ходе проведения инженерной разведки местности были обнаружены противотанковые мины в назначенном районе перемещения техники. Мины были уничтожены накладным зарядом. «Противник в основном использует французские мины, иностранные в основном идут сейчас М70, они их скидывают с помощью кассет, дронов, извлекать их достаточно сложно, главное это сохранять спокойствие и не растеряться», - заявил сапер, позывной «Стич».

Инженеры группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют боевые задачи по инженерной разведке местности, обнаружению и уничтожения мин ВСУ, обеспечивая наступательные действия штурмовых подразделений.

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