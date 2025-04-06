06.04.2025 (06:30)

Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» провели занятия по боевой подготовке на полигоне в тыловом районе СВО перед выполнением боевых задач

С военнослужащими 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», прибывшими с линии боевого соприкосновения по ротации в тыловые районы, проводятся плановые занятия по боевому слаживанию, огневой и инженерной подготовке, а также штурму позиций ВСУ.

Инструкторы-наставники, имеющие практический боевой опыт, проводят подготовку индивидуально с каждым военнослужащим и передают полученные бесценные практические знания.

Упор мотострелки делают на тактическую стрельбу и минно-взрывное дело, а также на тренировки координации действий в составе групп и применение разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, штурмовые подразделения изучают применение тактических приёмов перемещения в ходе стрелкового боя, а также подавление огневых точек и снайперских позиций противника.

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