06.04.2025 (06:30)
Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» провели занятия по боевой подготовке на полигоне в тыловом районе СВО перед выполнением боевых задач
С военнослужащими 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», прибывшими с линии боевого соприкосновения по ротации в тыловые районы, проводятся плановые занятия по боевому слаживанию, огневой и инженерной подготовке, а также штурму позиций ВСУ.
Инструкторы-наставники, имеющие практический боевой опыт, проводят подготовку индивидуально с каждым военнослужащим и передают полученные бесценные практические знания.
Упор мотострелки делают на тактическую стрельбу и минно-взрывное дело, а также на тренировки координации действий в составе групп и применение разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, штурмовые подразделения изучают применение тактических приёмов перемещения в ходе стрелкового боя, а также подавление огневых точек и снайперских позиций противника.