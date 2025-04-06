06.04.2025 (07:00)

Военные автоинспекторы группировки войск «Запад» продолжают обеспечивать безопасность на дорогах в зоне СВО

Военные автоинспекторы (ВАИ) группировки войск «Запад» продолжают обеспечивать безопасность на дорогах в зоне проведения специальной военной операции.

Специалисты военной автоинспекции круглосуточно обеспечивают безопасность дорожного движения. Они дежурят на временных пунктах досмотра, расположенных вдоль дорог общего пользования. Инспекторы тщательно проверяют документы и грузы у водителей как военного, так и гражданского транспорта. Работа ВАИ не ограничивается простой проверкой документов. Военнослужащие ежедневно организовывают приоритетные проезды военных автоколонн для непрерывного снабжения подразделений на передовой, координируют движение, обеспечивают безопасность погрузки/разгрузки эшелонов и контролируют соблюдение ПДД. Также особое внимание уделяется разработке безопасных маршрутов движения и сопровождения воинских колонн, защищая их от действий диверсионных групп ВСУ.

Командование группировки войск «Запад» высоко оценивает эффективность служебной и боевой работы подразделений военной автомобильной инспекции в зоне проведения СВО.

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