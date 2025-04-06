06.04.2025 (06:30)

Певица Мара выступила для бойцов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в тыловом районе зоны проведения СВО

Певица Мара (Мара Владимировна Кана) выступила для бойцов 228-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО). Мероприятие было приурочено к освобождению бойцами населенного пункта Срибное Донецкой Народной Республики (ДНР).

Певица поблагодарила личный состав за мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач и пожелала всем только успехов и скорейшего возвращения домой, к родным и близким. Затем она исполнила для военнослужащих свои песни, в том числе, посвященные проведению СВО и воинам-освободителям Донбасса, среди которых прозвучали «Раненые города», «Русская звезда», «Он», «Правила боя» и другие. В завершение мероприятия Мара лично пообщалась со всеми желающими, раздала автографы и сфотографировалась с военнослужащими, а также передала диск со своими песнями для командира подразделения.

«Для меня всегда очень трогательный и волнующий момент, когда вдруг они посреди песни, в эмоциональном сильном моменте сами начинают хлопать. Для меня это ценно», – поделилась своими впечатлениями после концерта певица Мара.

Личный состав 90-й гвардейской танковой дивизии выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр» с первых дней СВО. Военнослужащие не раз показали свою преданность Отчизне, отвагу и героизм. За их плечами участие в освобождении таких населенных пунктов, как Авдеевка, Красный Лиман, Лисичанск и Селидово. В настоящие момент подразделение продвигается к городу Красноармейску, с каждым днем оттесняя нацистские формирования ВСУ с территории ДНР.

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