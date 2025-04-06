Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.04.2025 (06:00)

Уникальный блиндажный православный храм открыли военнослужащие группировки войск «Центр» в тыловом районе СВО

В тыловом районе спецоперации состоялось открытие уникального блиндажного православного храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Храм был построен в глубоком блиндаже военнослужащими соединения материально-технического обеспечения группировки войск «Центр» при содействии командования и духовенства Центрального военного округа.

Полевые храмы в виде палатки в условиях современных боевых действий являются небезопасными, поэтому было принято решение о строительстве подземного храма. Уникальность сооружения состоит в том, что храм имеет внутренний купол, который был выстроен военнослужащими в тяжелых полевых условиях. Имеется алтарная часть и прочие атрибуты настоящей церкви, а вместительность составляет около ста человек и для прихожан храм будет открыт круглосуточно.

На церемонии освещения и открытия блиндажного храма присутствовали помощник заместителя министра обороны по материально техническому обеспечению иерей Евгений Циклаури, помощник командующего Центрального военного округа протоирей Андрей Канев, представители духовенства группировки войск «Центр», а также военнослужащие и представители командования.

Новый храм будет служить на благо духовного укрепления бойцов, позволит верующим военнослужащим молиться и участвовать в богослужениях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Религия , Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false