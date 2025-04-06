06.04.2025 (06:00)

Уникальный блиндажный православный храм открыли военнослужащие группировки войск «Центр» в тыловом районе СВО

В тыловом районе спецоперации состоялось открытие уникального блиндажного православного храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Храм был построен в глубоком блиндаже военнослужащими соединения материально-технического обеспечения группировки войск «Центр» при содействии командования и духовенства Центрального военного округа.

Полевые храмы в виде палатки в условиях современных боевых действий являются небезопасными, поэтому было принято решение о строительстве подземного храма. Уникальность сооружения состоит в том, что храм имеет внутренний купол, который был выстроен военнослужащими в тяжелых полевых условиях. Имеется алтарная часть и прочие атрибуты настоящей церкви, а вместительность составляет около ста человек и для прихожан храм будет открыт круглосуточно.

На церемонии освещения и открытия блиндажного храма присутствовали помощник заместителя министра обороны по материально техническому обеспечению иерей Евгений Циклаури, помощник командующего Центрального военного округа протоирей Андрей Канев, представители духовенства группировки войск «Центр», а также военнослужащие и представители командования.

Новый храм будет служить на благо духовного укрепления бойцов, позволит верующим военнослужащим молиться и участвовать в богослужениях.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице