05.04.2025 (13:30)

Заявление Минобороны России

За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

В Брянской области:

4 апреля в 07.10 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта «Ивановка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и обрыва провода высоковольтной линии без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей населенного пункта в Климовском районе.

Также в 16.06 в результате атаки украинского БПЛА энергообъекта Климово филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и последовавшего отключения комплектной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались потребители в н.п. Новый Ропск.

В 21.06 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Погар филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и обрыва проводов высоковольтной линии 10 кВ обесточена трансформаторная подстанция в н.п. Случевск. Население эвакуировано.

В 21.39 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Хвощевская филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и вывода из строя трансформатора без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей н.п. Лемешовка в Севском районе.

В Белгородской области:

В 07.40 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Красная Яруга филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и повреждения комплектной трансформаторной линии обесточена трансформаторная подстанция в Краснояружском районе, жители эвакуированы.

Кроме того, в 08.00 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Чуровичи филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и обрыва проводов в пролетах опор высоковольтной линии без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Климовском районе.

В 11.46 в результате атаки украинского ударного БПЛА по энергообъекту Дорогощь филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и отключения высоковольтной линии 10 кВ без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Грайворонском районе.

В 14.38 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Нечаевка филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» произошло повреждение высоковольтной линии 10 кВ. Без электроснабжения осталась около 500 бытовых потребителей в Белгородском районе.

В 15.22 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Комсомолец филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и повреждения трансформаторной подстанции без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей п. Комсомольский в Белгородском районе.

В Смоленской области 4 апреля в 01.48 в результате атаки украинского ударного БПЛА произошел обрыв проводов с отключением высоковольтной линии 500 кВ «Смоленская АЭС – Калужская».

В Липецкой области 4 апреля в 08.10 в результате атаки украинского ударного БПЛА Новониколаевка филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» и отключения высоковольтной линии 6 кВ без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Липецком районе.

4 апреля в 04.00 в г. Кременная Луганской Народной Республики в результате атаки украинского БПЛА на газораспределительную станцию «Кременная» филиала ООО «Черноморнефтегаз» – Управление магистральных газопроводов «Луганскгаз» произошло повреждение агрегатов и обеспечивающих работу коммуникаций.

5 апреля в 00.11 в Херсонской области в результате атаки украинского ударного БПЛА на подстанцию 150 кВ Виноградово филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС повреждено комплектное распределительное устройство 10 кВ. В 01.25 объект повторно атакован украинским БПЛА.

5 апреля в 00.40 в Воронежской области в результате атаки украинского БПЛА произошло повреждение с последующим отключением высоковольтной линии 110 кВ Острогожск-районная – АНП. Без электроснабжения оставались около 1 820 бытовые потребителей.

Таким образом, с утра пятницы 4 апреля киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов.

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