05.04.2025 (14:00)

Водители жилищно-коммунальной службы Волгоградской области приступили к переводу техники на летний режим эксплуатации

Водители жилищно-коммунальной службы Волгоградского филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) приступил к переводу автомобильной и специальной техники на летний режим эксплуатации в 2025 году.

Перевод техники планируется завершить в середине мая текущего года.

За это время будут закуплены и выданы водительскому составу горюче-смазочные материалы, специальные жидкости, запасные части и принадлежности необходимые для обслуживания и перевода техники на летний режим эксплуатации.

На технике будут заменены рабочие жидкости, и проведены проверочные и регулировочные работы систем управления техникой.

В целях предупреждения травматизма на рабочих местах и недопущения дорожно-транспортных происшествий запланировано проведение с водительским составом службы инструкторских занятий по требованиям техники безопасности при обслуживании и эксплуатации технических средств.

Итогом перевода станет смотр готовности техники к работе в летних условиях.

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