05.04.2025 (13:00)

Военно-патриотическая акция ретро-поезд «Победа» прошла в городе Гудермес

Военно-патриотическая акция ретро-поезд «Победа», организованная командованием Южного военного округа (ЮВО) и управлением Северо-Кавказской железной дорогой (СКЖД), прошла в городе Гудермес.

Основная цель акции – военно-патриотическое воспитание граждан, популяризация героев Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом.

Самый железнодорожный город Чеченской Республики Гудермес стал второй станцией в маршруте движения в этом году. На перроне вокзала с концертной программой выступили творческие коллективы Дворца культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный и Ростовского государственного университета путей сообщения, концертный ансамбль «Успех» Дома офицеров ЮВО, а также творческие коллективы города Гудермес.

Жители и гости города, смогли увидеть стрелковое оружие, вооружение, военную и специальную технику, стоящую на вооружении в российской армии, попробовать блюда, приготовленные в полевой кухне, а также узнать о боевом пути соединений и воинских частей ЮВО. Для желающих подписать контракт с Министерством обороны, развернут мобильный пункт отбора по контракту.

Ретро-поезд «Победа» включает в себя: паровоз-участник Сталинградской битвы (Эр-73999); паровоз ФД-20; санитарный вагон; штабной вагон. На открытых платформах установлены: грузовик ГАЗ-АА «Полуторка»; 37-мм автоматическая зенитная пушка; 100-мм дивизионная противотанковая пушка МТ-12 «Рапира»; 122-мм гаубица М-30; 152-мм гаубица Д-1; 152-мм самоходная артиллерийская установка ИСУ-152.

Каждый год маршрут ретро-поезда меняется, в него включаются большие и малые станции магистрали. Это сделано с целью охватить наибольшее число населенных пунктов, расположенных в границах СКЖД. С момента начала акции ее посетили около двух тысяч человек.

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