05.04.2025 (12:00)
Авиационная техника морской авиации Тихоокеанского флота пройдёт сезонное обслуживание
Специалисты инженерно-авиационных служб воинских частей морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к плановой подготовке техники к летнему режиму эксплуатации.
Сезонное обслуживание проходит вся авиатехника, в том числе противолодочные самолёты Ил-38 и палубные вертолёты Ка-27 противолодочной и поисково-спасательной модификаций.
Технические специалисты выполняют комплекс работ, включающий проверку на работоспособность всех систем, узлов и оборудования, осмотр силовых установок и топливных систем самолётов и вертолётов. В плановом режиме осуществляется замена специальных жидкостей и расходных материалов после зимнего периода.
При проведении работ учитываются конкретные условия использования каждого воздушного судна, особенности решаемых ими задач и сроки эксплуатации.
Мероприятие проходит с целью подготовки технического состояния воздушных судов ТОФ для успешной эксплуатации в летних условиях.