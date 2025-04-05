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05.04.2025 (12:00)

Авиационная техника морской авиации Тихоокеанского флота пройдёт сезонное обслуживание

Специалисты инженерно-авиационных служб воинских частей морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к плановой подготовке техники к летнему режиму эксплуатации.

Сезонное обслуживание проходит вся авиатехника, в том числе противолодочные самолёты Ил-38 и палубные вертолёты Ка-27 противолодочной и поисково-спасательной модификаций.

Технические специалисты выполняют комплекс работ, включающий проверку на работоспособность всех систем, узлов и оборудования, осмотр силовых установок и топливных систем самолётов и вертолётов. В плановом режиме осуществляется замена специальных жидкостей и расходных материалов после зимнего периода.

При проведении работ учитываются конкретные условия использования каждого воздушного судна, особенности решаемых ими задач и сроки эксплуатации.

Мероприятие проходит с целью подготовки технического состояния воздушных судов ТОФ для успешной эксплуатации в летних условиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Материально-техническое обеспечение (МТО)
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