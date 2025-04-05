05.04.2025 (11:00)
Школьники Белогорска соревнуются во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0»
Юнармейцы Белогорска Амурской области приняли участие во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Мероприятие прошло в Центре беспилотных компетенций Белогорска.
В испытаниях приняли участие 25 обучающихся школ. От каждой школы выступили по одному юнкору и два оператора беспилотных летательных аппаратов в каждой возрастной категории.
Юные корреспонденты состязались в написании постов по темам, выпавшим в формате жеребьёвки: «Что такое быть гражданином?», «Что такое патриотизм?», «Военная служба, как долг и обязанность», «Что такое военная журналистика», «Что такое Родина», «Кто такой настоящий командир», «БПЛА в разных сферах жизни». После написания тем судейская коллегия провела оценку постов в социальной сети ВКонтакте.
В Дрон-классе школы № 4 ребята выступили в испытаниях «Дрон-рейсинг» и на симуляторах классического квадрокоптера. Участники выполняли задачу по установке груза на квадрокоптер и доставке этого груза в заданную точку.
«На FPV-дронах режима стабилизации нет, детям приходилось показывать результаты за короткий промежуток времени, но уже в ручном режиме», -
рассказал президент Федерации гонок дронов Амурской области, руководитель Центра беспилотных компетенций Белогорска Вадим Чанышев.
После подведения итогов судейской коллегией 8 и 10 апреля будут награждены лучшие операторы дронов и лучшие юнкоры. После индивидуальных состязаний победители будут отбираться в сборную команду региона.