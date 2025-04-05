05.04.2025 (11:00)

Школьники Белогорска соревнуются во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

Юнармейцы Белогорска Амурской области приняли участие во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Мероприятие прошло в Центре беспилотных компетенций Белогорска.

В испытаниях приняли участие 25 обучающихся школ. От каждой школы выступили по одному юнкору и два оператора беспилотных летательных аппаратов в каждой возрастной категории.

Юные корреспонденты состязались в написании постов по темам, выпавшим в формате жеребьёвки: «Что такое быть гражданином?», «Что такое патриотизм?», «Военная служба, как долг и обязанность», «Что такое военная журналистика», «Что такое Родина», «Кто такой настоящий командир», «БПЛА в разных сферах жизни». После написания тем судейская коллегия провела оценку постов в социальной сети ВКонтакте.

В Дрон-классе школы № 4 ребята выступили в испытаниях «Дрон-рейсинг» и на симуляторах классического квадрокоптера. Участники выполняли задачу по установке груза на квадрокоптер и доставке этого груза в заданную точку.

«На FPV-дронах режима стабилизации нет, детям приходилось показывать результаты за короткий промежуток времени, но уже в ручном режиме», -

рассказал президент Федерации гонок дронов Амурской области, руководитель Центра беспилотных компетенций Белогорска Вадим Чанышев.

После подведения итогов судейской коллегией 8 и 10 апреля будут награждены лучшие операторы дронов и лучшие юнкоры. После индивидуальных состязаний победители будут отбираться в сборную команду региона.

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