05.04.2025 (10:00)

Юнармейцы Сковородино приняли участие во Всемирной школьной олимпиаде «Великая Победа»

Воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из Сковородино Амурской области приняли участие в первом этапе Всемирной школьной олимпиаде «Великая победа».

Юнармейцы продемонстрировали свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Ребята ответили на вопросы о героических событиях тех лет, грандиозных сражений, героизма и самоотверженности советского народа в борьбе фашистскими захватчиками.

Олимпиада «Великая Победа» это интеллектуальное соревнование, которое призвано привлечь внимание молодого поколения к событиям Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Участникам со всего мира даётся возможность показать свои знания о событиях истории ХХ века, пройдя онлайн-тестирование и выполнив творческие задания. Проект реализован Организационным комитетом по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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