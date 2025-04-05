Заявление Минобороны России

05.04.2025 (07:35)
Заявление Минобороны РоссииВ течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 – над территорией Воронежской области, 14 – над территорией Белгородской области, шесть БПЛА – над территорией Курской области, шесть БПЛА – над территорией Самарской области, три БПЛА перехвачены над территорией Республики Мордовия, один БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Липецкой области, один БПЛА – над территорией Орловской области, один БПЛА – над территорией Пензенской области.
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