04.04.2025 (23:30)

Тверские суворовцы встретились с гроссмейстером Сергеем Карякиным и сыграли в шахматы

В Тверском суворовском военном ордена Почета училище состоялась встреча воспитанников с выдающимся российским шахматистом, гроссмейстером Сергеем Карякиным. Перед началом мероприятия для почетного гостя была проведена экскурсия по училищу. Сергею Карякину показали учебные классы, спортивные залы и музей, рассказав об истории и традициях учебного заведения.

В рамках визита Сергей Карякин рассказал суворовцам о своей карьере, пути к вершинам шахматного мастерства, поделился секретами успеха и дал советы начинающим шахматистам. После выступления последовала оживленная сессия вопросов и ответов, в которой активное участие принимали не только кадеты, но и преподаватели училища. Вопросы касались самых разных аспектов шахматной игры, психологии спортсменов, особенностей подготовки к соревнованиям, а также личных увлечений гроссмейстера. Особое внимание было уделено роли шахмат в развитии логического мышления, стратегического планирования и умения принимать решения в сложных ситуациях.

Кульминацией встречи стал сеанс одновременной игры, в котором Сергей Карякин сыграл с сильнейшими шахматистами училища. Суворовцы продемонстрировали достойный уровень подготовки и упорство в борьбе, получив ценный опыт от игры с одним из лучших шахматистов мира.

Встреча с гроссмейстером Сергеем Карякиным стала ярким и запоминающимся событием для тверских суворовцев, способствовала популяризации шахмат и вдохновила их на дальнейшее совершенствование в этом интеллектуальном виде спорта.

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