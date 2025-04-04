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04.04.2025 (22:30)

Мотострелки ЦВО совершенствуют навыки тактической медицины в ходе занятий в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) продолжают совершенствовать навыки тактической медицины в ходе занятий на полигоне в Кемеровской области.

Личный состав отработал различные способы оказания первой медицинской помощи и самопомощи, организацию эвакуации условно раненных военнослужащих с помощью носилок и подручных средств. Отработали остановку кровотечений при помощи кровоостанавливающих и подручных средств, наложение жгута на различные участки тела.

Занятия по тактической медицине проводятся в мотострелковом соединении регулярно. В процесс совершенствования навыков внедряется опыт, полученный во время специальной военной операции. Занятия проходят под руководством опытных санинструкторов – участников СВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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