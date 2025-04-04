04.04.2025 (21:30)

Российские военнослужащие приступили к перегруппировке для участия в плановом совместном учении с Таджикистаном

Военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа приступили к перегруппировке в Таджикистане для участия в плановом совместном учении Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Таджикистан, активная фаза которого пройдет с 7 по 11 апреля 2025 года.

Подразделения совершают марш в составе колонн военной и специальной техники по горам Таджикистана протяженностью более 250-ти километров и прибывают на полигон «Харб-Майдон». Личный состав преодолевает подъемы и спуски с высокогорных дорог, а также узкие участки горного серпантина на бронетранспортерах БТР-82А, реактивных системах залпового огня «Град» и «Ураган» на базе автомобилей Урал и ЗИЛ-135ЛМ, самоходных артиллерийских установках 2С3 «Акация» и танках Т-72Б3М, а также на специальной технике на базе автомобилей КАМАЗ. После завершения марша военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации проведут обслуживание и подготовку техники к участию в активной фазе учения.

Справочно:

Активная фаза совместного учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Таджикистан пройдет в период с 7 по 11 апреля 2025 года на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана. В ходе учения, воинские контингенты двух стран отработают организацию применения Вооруженных Сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности.

Основным этапом учения станет ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся бандгрупп.

Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа: горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты связи, операторы ударных FPV-дронов и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, а также мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

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