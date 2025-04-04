04.04.2025 (20:30)

Военнослужащие Ленинградского военного округа развернули экспозицию, приуроченную ко Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

Военнослужащие Ленинградского военного округа при поддержке общественного проекта «Доблесть веков» организовали экспозицию, приуроченную ко Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Для посетителей экспозиции доступны копии страниц русских летописей и Ливонской рифмованной хроники, описывающих сражение, а также исторические события, предшествующие битве.

Также в составе выставки будут представлены массогабаритные муляжи оружия, одежды, доспехов и боевых знамен рыцарей Ливонского ордена и русских витязей.

Опытные экскурсоводы погрузят зрителя в эпоху того времени, расскажут о выборе князем места сражения, боевых порядках и соотношении сил армий, ходе сражения, и его значении для отечественной истории.

Выставка пройдет с 4 по 20 апреля на базе Выставочного павильона (Площадка № 1) федерального государственного автономного учреждения «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

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