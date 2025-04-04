04.04.2025 (18:30)

Сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации совместно с учащимися школы при Посольстве РФ в Берлине посетили места памяти советским войнам в Нижней Саксонии

4 апреля 2025 г. сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ совместно с учащимися школы при Посольстве РФ в Берлине и членами немецкой рабочей группы «Берген-Бельзен» посетили места памяти в Нижней Саксонии в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественнфой войне.

Первым пунктом программы стало посещение кладбища Хёрстен – места захоронения, где покоятся около 20 тысяч советских военнопленных, погибших в годы Второй мировой войны. В рамках проекта «Мы пишем ваши имена», реализуемого при поддержке Российского дома науки и культуры (РДНК) в Берлине, школьники не только установили памятные таблички с именами советских солдат, но и самостоятельно изготовили их из глины. Этот творческий и одновременно символический жест стал важной частью сохранения памяти о тех, чьи судьбы долгое время были преданы забвению.

Кладбище Херстен связано с историей лагеря для военнопленных «Шталаг VI C», где в 1941-1945 гг. содержались тысячи советских солдат. Большинство из них погибли от голода, болезней и жесткого обращения.

Следующим важным моментом поездки стало возложение венка на территории мемориала Берген-Бельзен – одного из известных мест памяти жертв нацистского режима. Первоначально он был лагерем для военнопленных, а с 1943 г. он стал концентрационным лагерем, в котором погибли десятки тысяч человек, в том числе советские узники, евреи и военнопленные разных национальностей. Среди жертв Берген-Бельзена была Анна Франк, автор всемирно известного дневника.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и выразили благодарность всем, кому небезразлично сохранение исторической правды. Подобные инициативы помогают молодому поколению осознать важность и значение подвига советских солдат и жертв Второй мировой войны.

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