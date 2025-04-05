05.04.2025 (09:00)

Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления БПЛа и живую силу противника в зоне проведения СВО

Расчет гаубицы Д-30 мотострелкового полка 25 общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БпЛА, расчет и станковый-противотанковый гранатомет СПГ-9, а также живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции.

Получив координаты цели от разведчиков соединения, артиллеристы навели орудие и точными выстрелами уничтожили пункт управления БпЛА, расчет и станковый-противотанковый гранатомет СПГ-9, а также живую силу противника Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчётами беспилотных летательных аппаратов.

Уничтожив противника, артиллеристы помогли продвинуться нашей пехоте и занять более выгодные рубежи.

Военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела.

Военнослужащие группировки войск «Запад» на достигнутом не останавливаются и продолжают уничтожать все выявленные цели. Ведут сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь по противнику. Стреляют и на максимальную дальность, а это полтора десятка километров.

В помощь бойцам – беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара, корректируют огонь артиллерии.

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