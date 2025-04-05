05.04.2025 (08:00)

Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» оттачивают мастерство совместных действий в ходе занятий по боевой подготовке

Военнослужащие штурмовых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в ходе подготовки на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции (СВО), оттачивают мастерство отработки совместных действий при штурме вражеских позиций в лесополосах и в условиях городской застройки.

В ходе подготовки военнослужащие выполняют учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп, выполняя захват опорных пунктов противника в лесополосах и в условиях городской застройки. На занятиях бойцы отрабатывают вопросы взаимодействия с танковыми подразделениями и расчетами беспилотной авиации, совершенствуют свои навыки в огневой подготовке, поражая цели из гранатомётов РПГ-7В, автоматических гранатомётов АГС-17, переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Корнет» и другого стрелкового оружия. Также каждый военнослужащий на практике отрабатывает приёмы оказания медицинской помощи условно раненым. Все упражнения нацелены на то, чтобы максимально подготовить бойцов к действиям в реальной боевой обстановке.

Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом, приобретённым в ходе специальной военной операции. В задачу инструкторов входит подготовка военнослужащих к действиям в различных боевых обстановках, а также резко меняющегося хода проведения современного боя.

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