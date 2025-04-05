05.04.2025 (07:30)

Военнослужащие группировки войск «Центр» показали применяемые дистанционно управляемые платформы на Красноармейском направлении зоны СВО

Военнослужащие 1-ой отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады группировки войск «Центр» показали разработанные и применяемые платформы на пульте дистанционного управления, которые используются для огневой поддержки штурмовых групп, а также доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов на линию боевого соприкосновения на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.

«Гусеничные платформы с различным вооружением: 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Утес», РПГ-7 с 10 выстрелами, также 14,5-мм крупнокалиберный пулемет КПВТ. Задача данных платформ, это обеспечение прохода штурмовых групп, подвоз провианта, эвакуация раненых. К данным платформам возможно прицепить тележку, которая выполняет свои функции. Данная платформа управляется двумя пилотами, это оператор БпЛА, который наблюдает вокруг платформы и сам оператор, который управляет непосредственно платформой и поражает цели. Данная платформа, согласно принятому решению, выдвигается на указанную точку и ждет приказа командира. Когда выдвигаются группы, она берет себе цель и начинает работу, прикрывая штурмовые группы», - рассказал командир отделения Николай Соболь.

«Ехали по траве, их практически не было заметно, отстрелялись по ДОТам и укреплениям противника. Противник ничего не понял, такой эффект неожиданности был для них, платформы близко заехали к позициям противника, отстреляли и потом пошла живая сила и заняла позиции… все это в разработке, в основном нужна доставка…к ним прицепить можно прицепы, а также при необходимости можем применять для эвакуации раненых военнослужащих», - рассказал гранатометчик Богдан Иванов.

На данный момент новейший наземные робототехнические комплексы (НРТК) проходят апробацию в условиях реальных боевых действий и хорошо зарекомендовывают себя у бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой.

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