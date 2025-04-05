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05.04.2025 (07:00)

Военнослужащим группировки войск «Север», отличившимся в зоне проведения СВО, вручены государственные и ведомственные награды

Военнослужащие 18-й гвардейской Инстербургской ордена Суворова II степени Краснознамённой мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север», выполняющие задачи по противодействию украинским вооружённым формированиям в приграничном районе Курской области награждены государственными и ведомственными наградами.

Личный состав, проявивший мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач СВО был награжден орденами Мужества, медалями «За отвагу», «Жукова», «За боевые отличия»» и другими наградами.

В завершение мероприятия военнослужащие группировки возложили цветы к монументу мемориального комплекса «Курская битва» в память о героях Великой Отечественной войны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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