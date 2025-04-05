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05.04.2025 (06:30)

Артиллерия Южной группировки войск уничтожила три пункта управления БпЛА ВСУ

Артиллеристы 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск продолжают успешно действовать на Северском направлении специальной военной операции, уничтожая метким огнем цели ВСУ.

 Расчёты 122-мм гаубиц Д-30 работают в тесном взаимодействии с операторами разведывательных БпЛА группировки войск. Дроны-разведчики обнаруживают цель, координаты которой оперативно передаются артиллеристам.

Благодаря слаженной работе в течении дня на направлении было уничтожено сразу 3 пункта управления беспилотниками противника вместе с личным составом, находящимся внутри.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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