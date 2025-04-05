05.04.2025 (06:00)

Специалисты МТО 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск ежедневно доставляют на передовую свежевыпеченный хлеб

Специалисты подразделений материально-технического обеспечения 3-й общевойсковой армии с первых дней СВО обеспечивают военнослужащих свежими хлебобулочными изделиями.

Хлеб нашим воинам пекут из самых качественных сортов пшеницы, в круглосуточном режиме.

На полевом хлебозаводе есть всё необходимое оборудование, включая конвейерные хлебопекарные печи. Они могут эксплуатироваться в стационарных и полевых условиях.

Возможности полевого хлебозавода позволяют производить до 6 тонн хлеба в сутки. Каждый день бойцы армейских подразделений получают свежий хлеб в независимости от того, где они несут военную службу – в тылу, или на передовой.

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