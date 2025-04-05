05.04.2025 (05:30)

Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.

После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице