05.04.2025 (05:30)
Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.
После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
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