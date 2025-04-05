05.04.2025 (05:00)

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили танк Т-64 ВСУ

В районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики военнослужащими группировки войск «Восток» уничтожен танк Т-64 ВСУ. Уничтожение техники противника осуществлено в ходе комплексного применения современных средств поражения.

Боевая машина была сперва обездвижена после подрыва на противотанковой мине. Затем точный удар по танку был нанесен барражирующим боеприпасом «Ланцет», вызвавшим детонацию боекомплекта танка. Дальнейшее поражение цели осуществлялось операторами FPV-дронов, которые несколькими попаданиями полностью уничтожили Т-64. Уничтожение техники противника подтверждено данными объективного контроля, все действия корректировались в режиме реального времени оператором разведывательного БПЛА «Зала».

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