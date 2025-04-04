04.04.2025 (19:30)

Командование Ленинградского военного округа поздравило Хор ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил им. Ф.М. Козлова

Полувековой юбилей отмечает в этом году хор ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Фёдора Козлова. Праздничный концерт, приуроченный к дате, прошел накануне на сцене Дома офицеров Ленинградского военного округа.

Ветеранам вручили грамоты от командующего войсками Ленинградского военного округа. Концертную программу открыли песней, ставшей визитной карточкой коллектива, «Фронтовики, наденьте ордена». Именно с нее начиналась 50-летняя история хора.

Хор ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Козлова был сформирован из фронтовиков к 30-летию Победы. Сегодня в составе коллектива 20 артистов. Самому молодому участнику 67, а есть те, кому уже за 90.

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