05.04.2025 (09:30)

В Оренбургском ракетном объединении прошли соревнования по стрельбе и гиревому спорту

Сборные команды соединений и воинских частей Оренбургского ракетного объединения встретились на состязаниях по стрельбе из штатного оружия и гиревому спорту в Оренбурге.

Соревнования проводились на базе спортивного комплекса Оренбургского Центра обеспечения, а также на спортивно-стрелковом комплексе МВД России.

В ходе проведения этапов соревнований по гиревому спорту стратегическим ракетчикам предлагалось принять участие в двоеборье, с рывком гири и толчком двух гирь по длинному циклу, с упором на грудь.

Военнослужащим-женщинам были предоставлены спортивные снаряды по 16 килограмм, в то время как мужчины состязались с 24-килограмовым весом.

Следующим этапом состязаний стало проведение стрельб из табельного или штатного оружия, автоматов АК-74М и пистолетов ПМ. Спортсмены соревновались как в командном, так и личном зачетах на меткость, скорость стрельбы и знание баллистических характеристик своего оружия. Для автоматов были выставлены мишени на расстоянии до 100 метров, а для пистолетов – на 25.

По итогам проведения соревнований победителем стала команда Юрьянского ракетного соединения. Второе и третье место поделили между собой команды Центра боевого управления и Тагильского ракетного соединения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице