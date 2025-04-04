04.04.2025 (13:10)

В Краснодарском ВВУ состоялась III Межведомственная научно-техническая конференция «Информбезопасность-2025»

В Краснодарском высшем военном училище под руководством начальника 8 Управления ГШ ВС РФ генерал-майора Андрея Колованова проведены III Межведомственная научно-техническая конференция «Обеспечение информационной безопасности в области обороны» («ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТЬ-2025») и Тематическая выставка «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации».

В пленарном заседании конференции участвовали заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель и руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный. Интерес к конференции растет – в этом году участвовали 230 представителей из более чем 145 организаций, в числе которых ФСТЭК, Минцифры России, госкорпорации «Росатом», «Роскосмос», «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «ОАК» ОКБ Сухого», ведущие высшие учебные заведения Юга России. Традиционно активное участие в конференции приняли АО «НПП «Сигнал», ОАО «Ленполиграфмаш», АО «Электроавтоматика», АО «НПО «Эшелон». В рамках научно-деловой программы конференции проведены 5 секций в составе 9 круглых столов по всем направлениям защиты государственной тайны.

В онлайн-соревнованиях по практической информационной безопасности с использованием программно-аппаратного комплекса «Киберполигон» участвовали команды из образовательных организаций различных городов Российской Федерации (Краснодар, Санкт-Петербург, Орел, Череповец). В результате упорной борьбы 1-е место завоевала команда Краснодарского колледжа электронного приборостроения, 2-е место за командой Академии ФСО России, а 3-е место заняла команда Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского.

На выставке от училища было представлено 19 инновационных экспонатов, свои экспозиции развернули НПО «Алладин-системы» (г. Москва), АО «Цифровые решения» (г. Москва), ООО «Специальный технологический центр» (г. Санкт-Петербург) и ООО «Гагаринг» (г. Краснодар). Презентовали свои разработки офицеры Восьмого управления ГШ ВС РФ, операторы научных рот училища, ВИТ «ЭРА» и конечно воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища. Лучшим инновационным проектом решением экспертной комиссии признана «Программа для выявления угроз нарушения информационной безопасности, реализуемых посредством обфусцированных эксплоитов», которая будет представлена на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2025».

Участники конференции и выставки обменялись научными мнениями, с учетом бесценного опыта, полученного в ходе специальной военной операции, определили совместные задачи по совершенствованию информационной безопасности, которые безусловно помогут в общем деле по защите нашего Отечества.

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