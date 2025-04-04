04.04.2025 (17:30)

Ракетный катер Балтийского флота в ходе планового учения выполнил учебно-боевые задачи в море

В рамках планового учения экипаж ракетного катера «Моршанск» соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в акватории Балтийского моря.

В качестве морской мишени был задействован специальный щит, имитирующий боевой корабль условного противника. Стрельба по нему выполнялась из 76,2 и 30-миллиметровых артиллерийских установок.

Также экипажи провели тренировку по борьбе с БЭК «противника», которые были уничтожены огнем из корабельной артиллерии. В качестве мишеней были использованы макеты безэкипажных катеров.

Помимо этого, за время нахождения в море на ракетном катере был проведен ряд корабельных учений и тренировок. Экипаж выполнил мероприятия по постановке радиоэлектронных помех и визуальной маскировке, а также отработка действий по борьбе за живучесть.

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