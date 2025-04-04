04.04.2025 (21:15)

Курсанты Военной академии РВСН провели встречи со школьниками Йошкар-Олинского ракетного соединения

Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого, проходящие войсковую стажировку в Йошкар-Олинском ракетном соединении, провели профориентационное мероприятие для выпускников подшефных учебных заведений РВСН.

Встреча собрала более 100 школьников, включая кадетов-выпускников, стремящихся поступить в высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Военнослужащие рассказали об особенностях обучения в Военной академии РВСН, продемонстрировали видеоролики о буднях курсантов, организации быта и учебного процесса. Особое внимание уделили вопросам поступления, требованиям к кандидатам и перспективам военной службы. После общей презентации школьники получили возможность задать личные вопросы в индивидуальном порядке.

В плане профориентационной работы курсантов запланировано еще несколько встреч с выпускниками общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений в Йошкар-Олинском ракетном соединении.

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