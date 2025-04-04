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04.04.2025 (19:15)

Военнослужащие Владимирского ракетного объединения прошли первый этап отбора для поступления в вузы МО РФ

Во Владимирском ракетном объединении продолжается набор военнослужащих по призыву и контракту для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Более 170 военнослужащих выразили желание связать свою карьеру с офицерской службой, из них свыше 75% планируют стать офицерами Ракетных войск стратегического назначения.

Отбор кандидатов проводится в соответствии с планами подготовки кадрового резерва для укрепления профессионального потенциала объединения. Военнослужащие, успешно прошедшие конкурс, получат возможность обучения в ведущих профильных вузах Министерства обороны Российской Федерации. 

Командование Владимирского ракетного объединения отмечает высокую мотивацию личного состава и подчеркивает важность подготовки квалифицированных офицеров для выполнения задач в интересах безопасности государства. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Военное образование
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