04.04.2025 (19:15)
Военнослужащие Владимирского ракетного объединения прошли первый этап отбора для поступления в вузы МО РФ
Во Владимирском ракетном объединении продолжается набор военнослужащих по призыву и контракту для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.
Более 170 военнослужащих выразили желание связать свою карьеру с офицерской службой, из них свыше 75% планируют стать офицерами Ракетных войск стратегического назначения.
Отбор кандидатов проводится в соответствии с планами подготовки кадрового резерва для укрепления профессионального потенциала объединения. Военнослужащие, успешно прошедшие конкурс, получат возможность обучения в ведущих профильных вузах Министерства обороны Российской Федерации.
Командование Владимирского ракетного объединения отмечает высокую мотивацию личного состава и подчеркивает важность подготовки квалифицированных офицеров для выполнения задач в интересах безопасности государства.