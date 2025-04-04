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04.04.2025 (17:15)

В рамках акции по БДД во Владимирском ракетном объединении прошло занятие с инспекторами ВАИ

Инспекторы военной автомобильной инспекции провели разъяснительные занятия с военнослужащими Владимирского ракетного объединения – владельцами личного автотранспорта.

Профилактические занятия были проведены в целях повышения эффективности мер по исключению дорожно-транспортных происшествий, формированию у военнослужащих устойчивых навыков дисциплинарного поведения при управлении транспортными средствами.

Сотрудники ВАИ также отметили, что, благодаря организаторской работе начальников автомобильных служб соединений и воинских частей Владимирского ракетного объединения, удалось сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , ВАИ
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