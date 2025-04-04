04.04.2025 (15:15)

Военнослужащие Оренбургского центра обеспечения отметили 14-ю годовщину образования своего подразделения

В Оренбурге состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 14-й годовщине со дня образования центра обеспечения Оренбургского ракетного объединения.

В ходе торжественного митинга начальник штаба центра обеспечения майор Дмитрий Пантелеев поздравил весь личный состав с праздником, поблагодарил за отличную службу и высокие показатели в профессиональной деятельности.

Отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу за успехи в службе и работе от лица Командования РВСН и Командования Оренбургского ракетного объединения были вручены почетные грамоты и ценные подарки, присвоены очередные воинские звания.

Завершил программу праздничного дня красочный концерт, подготовленный творческими коллективами центра обеспечения. На него были приглашены военнослужащие, гражданский персонал, ветераны и почетные гости праздника.

Центр обеспечения Оренбургского ракетного объединения был сформирован 1 апреля 2011 года. Созданное формирование объединило разнородные по структуре, характеристикам и выполняемым задачам воинские части охраны и обеспечения Оренбургского ракетного объединения в единую, отвечающую современным требованиям воинскую единицу.

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