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04.04.2025 (13:15)

На полигоне Капустин Яр началась проверка классной квалификации военнослужащих

Испытания на присвоение и изменение классной квалификации стартовали в подразделениях полигона Капустин Яр.

Классная квалификация присваивается военнослужащим по результатам проведенных испытаний по теоретической и практической подготовке. Высшая ступень при оценивании – квалификация «Мастер».

При сдаче теоретической подготовки воины-ракетчики демонстрируют знания программ боевой, профессионально-должностной и командирской подготовки. В практической части проверяются навыки и умения при обращении с вооружением и военной техникой, уровень физической подготовленности, выполнение упражнений стрельб из штатного оружия и нормативы по радиационной, химической и биологической защите.

В этом году число военнослужащих, претендующих на получение классной квалификации «Мастер», на полигоне Капустин Яр стало больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Классная квалификация является показателем профессионального уровня обученности и демонстрацией теоретических знаний и практических навыков военнослужащего.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Специальная подготовка
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