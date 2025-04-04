Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.04.2025 (16:30)

Подразделения связи Балтийского флота отработали организацию связи с боевыми кораблями и авиацией флота

В соответствии с планом боевой подготовки на полигонах Калининградской области прошло тактико-специальное учение (ТСУ) с подразделениями связи Балтийского флота.

В ходе ТСУ связисты отработали нормативы по развёртыванию, свёртыванию и перемещению передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных и организацией беспроводных линий связи.

Основной задачей учения являлась отработка организации и обеспечение устойчивых каналов всех видов связи с надводными кораблями и самолётами морской авиации Балтийского флота, выполняющими задачи в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Также в ходе учения была проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В учении подразделений связи Балтийского флота приняло участие более 100 военных связистов, было задействовано порядка 30 единиц военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false