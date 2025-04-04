04.04.2025 (16:30)

Подразделения связи Балтийского флота отработали организацию связи с боевыми кораблями и авиацией флота

В соответствии с планом боевой подготовки на полигонах Калининградской области прошло тактико-специальное учение (ТСУ) с подразделениями связи Балтийского флота.

В ходе ТСУ связисты отработали нормативы по развёртыванию, свёртыванию и перемещению передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных и организацией беспроводных линий связи.

Основной задачей учения являлась отработка организации и обеспечение устойчивых каналов всех видов связи с надводными кораблями и самолётами морской авиации Балтийского флота, выполняющими задачи в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Также в ходе учения была проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В учении подразделений связи Балтийского флота приняло участие более 100 военных связистов, было задействовано порядка 30 единиц военной и специальной техники.

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