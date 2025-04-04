04.04.2025 (15:30)

На Балтийском флоте состоялись учебно-методические сборы со специалистами-психологами

На базе Дома офицеров Балтийского флота прошли учебно-методические сборы со специалистами-психологами соединений, воинских частей и организаций флота на тему «Организация психологической работы в Вооруженных силах Российской Федерации».

Начальник территориального центра психологической работы Балтийского флота выделил основные цели и задачи, поставленные перед психологической службой в условиях текущей обстановки, а также довел до присутствующих основные вопросы взаимодействия центра со специалистами психологической службы в зоне ответственности.

«Обеспечение психологической готовности личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач по предназначению – одна из основных задач, возложенных на психологическую службу Балтийского флота», - подчеркнул он.

В ходе мероприятия выступили представители всех направлений психологической работы. Были освещены вопросы организации психологической помощи военнослужащим и членам их семей, особенности проведения мероприятий социологического и психологического мониторинга, организации и контроля мероприятий психологической подготовки в воинской части, а также были рассмотрены особенности организации профессионального психологического отбора в рамках призыва молодого пополнения «Весна-2025».

Особенно стоит отметить выступление офицера группы организации психологической помощи, реабилитации личного состава и профилактики отклоняющегося поведения. Он подчеркнул важность организации и проведения мероприятий по психологическому просвещению в целях повышения психологической грамотности личного состава и формирования ответственного отношения к своему психическому здоровью.

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