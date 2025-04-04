04.04.2025 (14:30)

Морской авиации Тихоокеанского флота исполнилось 93 года со дня основания

В авиационных частях Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированных в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, состоялись праздничные мероприятия, посвященные 93-й годовщине создания Морской авиации на ТОФ.

В 1932 году согласно «Плана проведения особых мероприятий по формированию Морских сил Дальнего Востока» был сформирован 68-й отдельный речной гидроавиаотряд Сибирского округа в Хабаровске. Первое боевое крещение авиация ТОФ получила в августе 1938 года во время ожесточенных боев у озера Хасан. В годы Великой Отечественной войны авиаторы-тихоокеанцы совершили более 4700 боевых вылетов.

За мужество, отвагу и боевые заслуги восемь частей были преобразованы в гвардейские, две дивизии и три полка удостоены почетных наименований. Пятнадцати авиаторам было присвоено звание Героя Советского Союза, тысячи удостоены боевых орденов и медалей.

В 1996 году приказом ГК ВМФ дата 4 апреля 1932 года была установлена Днём образования военно-воздушных сил ТОФ.

Сейчас Морская авиация Тихоокеанского флота состоит из противолодочной, транспортной и специальной авиации и базируется на аэродромах в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях. Ежегодно в подразделения МА ТОФ прибывают лейтенанты из лётных училищ Российской Федерации. Ежедневно лётчики Морской авиации флота выполняют задачи по поисково-спасательному обеспечению деятельности сил флота, десантированию подразделений морской пехоты и специальных групп, ведению воздушной разведки в интересах сил флота, обеспечению испытаний новейших образцов вооружения и военной техники и осуществляют воздушную перевозку личного состава.

Кроме того, экипажи Морской авиации отрабатывают учебно-боевые задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, а также практическое бомбометание и стрельбы по воздушным, морским и наземным целям.

В 2024 году в рамках СКШУ «Океан-2024» более 40 самолётов и вертолётов МА ТОФ были задействованы в выполнении почти всех видов задач по предназначению, поставленных на учении.

По итогам учебно-боевой деятельности 2024 года, коллектив отдельного смешанного авиаполка МА ТОФ, дислоцированного на Камчатке, завоевал Приз Главнокомандующего Военно-Морским Флотом между эскадрильями противолодочной авиации ВМФ, добившись лучших результатов по минным постановкам.

В настоящее время на вооружении МА ТОФ противолодочные самолёты Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н, палубные вертолёты Ка-27 различных модификаций, Ка-29, а также Ил-12, Ан-26 и другая авиационная техника.

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