04.04.2025 (12:30)
Офицеры штаба Ленинградского военного округа выполнили нормативы на контрольных занятиях
Офицеры Ленинградского военного округа выполнили нормативы по огневой подготовке в ходе проведения контрольных занятий.
Оценивались знания материальной части штатного оружия и навыки его применения при выполнении упражнений.
Офицеры выполнили ряд упражнений стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова. При выполнении контрольных упражнений в стрельбе из штатного оружия выделялось ограниченное количество боеприпасов и четкие временные рамки на поражение мишеней. Подобные условия выполнения направлены на развитие навыков поражения цели с минимальным количеством выстрелов.
Контрольные занятия с офицерским составом проводятся под руководством заместителя командующего войсками военного округа и направлены на определение состояния боеготовности командного состава.
В ходе проведения контрольных занятий офицерский состав показал отличные знания теории и высокий уровень практических навыков. Более 100 военнослужащих выполнили упражнения на оценку «Отлично» и «Хорошо».