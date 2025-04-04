04.04.2025 (12:30)

Офицеры штаба Ленинградского военного округа выполнили нормативы на контрольных занятиях

Офицеры Ленинградского военного округа выполнили нормативы по огневой подготовке в ходе проведения контрольных занятий.

Оценивались знания материальной части штатного оружия и навыки его применения при выполнении упражнений.

Офицеры выполнили ряд упражнений стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова. При выполнении контрольных упражнений в стрельбе из штатного оружия выделялось ограниченное количество боеприпасов и четкие временные рамки на поражение мишеней. Подобные условия выполнения направлены на развитие навыков поражения цели с минимальным количеством выстрелов.

Контрольные занятия с офицерским составом проводятся под руководством заместителя командующего войсками военного округа и направлены на определение состояния боеготовности командного состава.

В ходе проведения контрольных занятий офицерский состав показал отличные знания теории и высокий уровень практических навыков. Более 100 военнослужащих выполнили упражнения на оценку «Отлично» и «Хорошо».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице