03.04.2025 (18:45)

В Учебном центре военной полиции высадили деревья в память о погибших военных полицейских

В городе Владикавказе в Учебном центре военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации на аллее памяти высадили шесть деревьев, в память о погибших при исполнении воинского долга военнослужащих военной полиции.

В памятном мероприятии приняли участие выпускники курса повышения квалификации, проходящие военную службу в органах, подразделениях и воинских частях военной полиции пяти военных округов, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и частей непосредственного подчинения Главного управления военной полиции Министерства Обороны Российской Федерации.

Шесть военнослужащих, которые с отличием прошли курс подготовки, высадили по одному дереву памяти и установили памятные таблички.

«21 января 2025 г. в учебном центре военной полиции мы открыли памятный монумент погибшим при исполнении воинского долга военнослужащим военной полиции. Сегодня деревья посажены в память о наших погибших товарищах, принимавших участие в вооруженных конфликтах со дня образования правоохранительной структуры Вооруженных Сил Российской Федерации. Очень важно, что в этом мероприятии принимали участие представители органов и подразделений военной полиции всех военных округов, а также видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Так формируется преемственность и историческая память», - отметил начальник Учебного центра военной полиции ВС РФ полковник Алексей Ислентьев.

В завершении церемонии военнослужащие почтили память о погибших товарищах минутой молчания и возложили цветы к памятному монументу и прошли торжественным маршем.

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