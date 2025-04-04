04.04.2025 (11:30)

Снайперы мотострелкового соединения ЮВО скрытно уничтожили живую силу условного противника на полигоне в Ставропольском крае

Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа скрытно уничтожили живую силу условного противника в ходе практической тренировки на общевойсковом полигоне в Ставропольском крае.

По замыслу занятия, личный состав получил информацию о предстоящем передвижении вражеского подразделения. Получив приказ на поражение целей, военнослужащие скрытно выдвинулись в район выполнения задачи.

Оборудовав огневые точки, снайперы заметили транспортное средство условного противника. Заранее подготовив для него искусственное препятствие, военнослужащие дождались вынужденной остановки автомобиля и огнем из снайперских винтовок СВ-98 уничтожили поставленные цели.

Тренировка проводилась в условиях, приближенных к реальных боевым действиям, для чего применялись различные средства имитации. Особое внимание уделялось разведке целей и определению дальности до них, использованию различных приборов наблюдения, стрельбы с неудобных положений и отходу с позиции при обнаружении. Также личный состав действовал в условиях радиомолчания и применял специальные маскировочные костюмы типа «Леший».

Подобные занятия выстроены с учетом опыта, накопленного в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Подготовка снайперов проходит под руководством инструкторов – ветеранов современных боевых действий.

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