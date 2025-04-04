04.04.2025 (11:00)

Расчет БпЛА военной базы ЮВО в Армении обнаружил и уничтожил условного противника

Расчет беспилотного летательного аппарата (БпЛА) «Тахион» военной базы Южного военного округа в Армении выполнил специальные задачи в ходе занятий по боевой подготовке на высокогорном полигоне Алагяз.

В ходе тренировки военнослужащие соединения осуществили развертывание комплекса БпЛА, его подготовку и запуск с катапульты. Выполняя задачу по разведке местности в заданном районе, оператор «Тахиона» обнаружил позиции условного противника, а также места скопления живой силы и техники.

Координаты были переданы на командный пункт для уничтожения огнем артиллерии. Расчет БпЛА «Тахион» зафиксировал точное поражение цели и продемонстрировал навыки управления в условиях сильного ветра и высокогорья.

Перед отработкой практической части военнослужащие сдали зачеты по знанию тактико-технических характеристик комплексов БпЛА, правил использования и распределения воздушного пространства, планированию и координированию воздушного движения.

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