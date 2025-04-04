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04.04.2025 (22:00)

Муниципальный этап всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0» прошёл в ХМАО

Муниципальный этап всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0» прошёл в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Состязание прошло в одном из спортивно-досуговых центров Нижневартовска.

Участниками игры стали учащиеся школ, участники военно-патриотических клубов и юнармейцы. Ребята продемонстрировали свои навыки по строевой, физической, огневой, медицинской, топографической подготовкам и РХБ защиты, а также знания по истории Отечества и Вооружённых Сил России.

По результатам игры победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Кроме того, из числа наиболее подготовленных игроков была сформирована команда, которая представит Нижневартовский районе на окружном этапе «Зарницы 2.0».

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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