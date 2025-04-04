04.04.2025 (21:00)

Юнармейцы Кузбасса приняли участие в торжественной церемонии передачи в музей медали «За отвагу» участника Великой Отечественной войны

Участники юнармейского движения города Междуреченска Кемеровской области приняли участие в торжественной церемонии передачи краеведческому музею медали «За отвагу» ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Евгения Тихоновича Сильвестрова.

В торжественной обстановке родственники героя передали медаль на хранение в краеведческий музей города в ходе проведения научно-практической конференции «Россия войн не начинает», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Юнармейцы и почетные гости познакомились с биографией Евгения Тихоновича Сильвестрова, узнали о мужестве и героизме военнослужащего советской армии, а также получили пример того, насколько важно чтить память о героях Отечества.

Медаль «За отвагу» найдена белорусской семьей в январе во время прогулки на территории Гродненского района вдоль реки Неман. По номеру определили, что она была вручена кузбассовцу Евгению Тихоновичу Сильверстову - воздушному стрелку 2-й авиационной эскадрильи, старшине штурмового авиационного полка штурмовой дивизии I Белорусского фронта за 17 успешных боевых вылетов на самолете ИЛ-2 в период с 15 февраля по 9 мая 1945 года. Евгений Тихонович жил в Междуреченске, где сейчас живут его сын Андрей Евгеньевич и внуки.

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