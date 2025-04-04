04.04.2025 (19:00)

Военные полицейские ЦВО приступили к проведению уроков мужества, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие военных комендатур Центрального военного округа приступили к проведению уроков мужества для учащихся школ, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия пройдут в регионах Урала, Сибири и Поволжья, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане.

Первыми к проведению патриотических встреч присоединились военные полицейские военной комендатуры города Чебаркуль Челябинской области. Военнослужащие организовали урок мужества и выставку военной техники, экипировки и спецсредств для учащихся СОШ № 7.

В ходе урока мужества начальник отделения гарнизонной и патрульной служб старший лейтенант Максим Хохряков рассказал ребятам о деятельности военной комендатуры в годы Великой Отечественной войны, о коменданте Москвы генерал-майоре Кузьме Синилове и коменданте Ленинграда генерал-майоре Георгии Денисове. Особое внимание было уделено Герою Советского Союза военному коменданту Берлина генералу-полковнику Николаю Берзарину, который организовал снабжение города продовольствием, занимался возрождением его культурной жизни. После небольшого экскурса в истории школьникам рассказали об истории создания военной полиции, особенностях прохождения службы в подразделении.

В завершении мероприятия была развёрнута выставка. Школьники смогли увидеть авто-и мототехнику, экипировку военных полицейских и спецсредства, стоящие на вооружении комендатуры. В числе образцов, которые были представлены школьникам: армейский мотовездеход АМ-1 и УАЗ-3163 АП, шлем «Колпак», бронежилет «Партнер», тактический пояс и щит «Авангард». Элементы экипировки все желающие смогли примерить, чтобы почувствовать себя в роли военнослужащих военной полиции. На протяжении всего мероприятия школьники могли получить ответ на любой возникший вопрос.

В преддверии 80-й годовщины со Дня победы советского народа в Великой Отечественной войне военные полицейские проведут ряд мероприятий, основная цель которых это патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение взаимосвязи между представителями поколения победителей и современными защитниками Отечества.

Помимо уроков мужества военнослужащие приведут в порядок памятники, обелиски и мемориалы, посвящённые подвигу советского народа в годы войны, организуют адресные поздравления фронтовиков, тружеников тыла, детей войны и бывших узников фашистских концлагерей.

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