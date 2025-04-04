Заявление Минобороны России

За прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры.

3 апреля в 23.28 мск в Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден газопровод низкого давления и прекращено газоснабжение бытовых абонентов.

Кроме того, 4 апреля в 00.36 мск в пгт. Белая Березка Трубчевского района Брянской области в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден внутренний газопровод низкого давления МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» вследствие чего прекращено газоснабжение бытовых абонентов.

В городе Котовск Тамбовской области 4 апреля 05.05 мск в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Тамбов». Прекращено газоснабжение бытовых абонентов.

4 апреля в 07.10 мск в Брянской области в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» без электроснабжения остались бытовые потребители Климовского района.

Также в 08.00 мск в результате обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», вследствие обрыва проводов высоковольтной линии, без электроснабжения остались десятки бытовых потребителей в Климовском районе.

В Липецкой области 4 апреля в 08.10 мск в результате атаки украинского ударного БПЛА по энергообъекту в Новониколаевке филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» прервано электроснабжение бытовых потребителей в Липецком районе.

ВСУ на протяжении уже более двух недель продолжают ежедневно в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, не обращая никакого внимания на публично принятые Зеленским обязательства прекращения таких ударов с 18 марта текущего года.