04.04.2025 (18:00)

Специалисты радиоэлектронной борьбы Северного флота провели тренировку по защите аэродромов флота

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Северного флота провели тренировку по защите аэродромов флота.

Манёвренные группы комплексного технического контроля, получив задачу по прикрытию аэродромов Северного флота, совершили марш из пункта постоянной дислокации в указанные районы.

По прибытию на аэродром военнослужащие провели развёртывание комплекса радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки «Свет-КУ» и другой специальной техники, приведя её в боевую готовность.

В ходе выполнения поставленных задач специалисты провели радио и радиотехнический контроль в различных диапазонах, а также комплекс мероприятий по недопущению помехового воздействия радиоэлектронным средствам, которые обеспечивают полёты авиации. При условном обнаружении помех расчёт комплекса «Свет-КУ» определил источник помех, его основные характеристики и определил его местоположение. Во взаимодействии с личным составом аэродрома помеховое воздействие было пресечено.

После чего условный противник, роль которого выполнили военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы, совершил подъём беспилотного летательного аппарата коптерного типа с целью разведки объектов военного аэродрома.

Экипаж маневренной группы с помощью средств обнаружения в кратчайшие сроки определил частоту работы канала управления беспилотного летательного аппарата, снял пеленг на цель и приступил к его подавлению комплексами радиоэлектронной борьбы.

«Комплекс позволяет пеленгованием выявить местоположение и дрона, и его оператора, после чего направить средства подавления в направлении беспилотного летательного аппарата. Мы можем выявлять любые источники излучения в радиусе 30 километров. Данные тренировки помогают оттачивать свои навыки, которые в дальнейшем находят своё применения в ходе участия в специальной военной операции. Опыт СВО и знание противника даёт мотивацию не стоять на месте и повышать свой профессиональный уровень», - отметил начальник станции технического контроля Геннадий.

На Северном флоте создана система выявления и подавления беспилотных летательных средств, которая включает в себя ряд манёвренных групп, круглосуточно выполняющих задачи радиоэлектронной борьбы в пунктах базирования сил флота.

Центр комплексно-технического контроля Северного флота – уникальное подразделение, выполняющее широкий спектр задач радиоэлектронной борьбы. Личный состав центра активно принимает участие в специальной военной операции, обеспечении мероприятий оперативной и боевой подготовки флота, ежедневно совершенствуя свою полевую выучку, повышая уровень знаний по специальности.

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