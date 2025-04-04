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04.04.2025 (10:30)

Экипажи ракетоносцев Ту-95МС выполнили продолжительные полеты на Дальнем Востоке

В Амурской области, в авиационном соединении дальней авиации, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали плановые полеты в дневное и ночное время. Продолжительность полета каждого из экипажей составила не менее 8 часов.

Во время выполнения полетных заданий летный состав отработал технику пилотирования, воздушную навигацию, а также условное применение авиационных средств поражения.

В ходе мероприятия специалисты инженерно-авиационной службы отработали комплекс мероприятий по подготовке авиационной техники к повторному вылету.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Боевая подготовка
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