04.04.2025 (10:30)
Экипажи ракетоносцев Ту-95МС выполнили продолжительные полеты на Дальнем Востоке
В Амурской области, в авиационном соединении дальней авиации, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали плановые полеты в дневное и ночное время. Продолжительность полета каждого из экипажей составила не менее 8 часов.
Во время выполнения полетных заданий летный состав отработал технику пилотирования, воздушную навигацию, а также условное применение авиационных средств поражения.
В ходе мероприятия специалисты инженерно-авиационной службы отработали комплекс мероприятий по подготовке авиационной техники к повторному вылету.
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