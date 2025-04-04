04.04.2025 (14:00)

Военно-патриотическая акция ретро-поезд «Победа» стартовала со станции Махачкала

Военно-патриотическая акция ретро-поезд «Победа», организованная командованием Южного военного округа (ЮВО) и управлением Северо-Кавказской железной дорогой, стартовала со станции Махачкала.

На перроне железнодорожного вокзала столицы Республики Дагестан было представлено: стрелковое оружие, вооружение, военную и специальную технику, стоящую на вооружении в российской армии. Жители и гости города ознакомились с продовольственным обеспечением войск участвующих в специальной военной операции, посмотрели выступление творческих коллективов, попробовали блюда, приготовленные в полевой кухне, а также узнали о боевом пути соединений и воинских частей ЮВО. Для желающих подписать контракт с Министерством обороны, был развернут мобильный пункт отбора по контракту.

Ретро-поезд «Победа» включает в себя: паровоз-участник Сталинградской битвы (Эр-73999); паровоз ФД-20, который был тружеником тыла и перевозил грузы по стальным магистралям за Уралом; 37-мм автоматическая зенитная пушка; 76-мм дивизионная противотанковая пушка ЗИС-3; 122-мм гаубица М-30; 152-мм гаубица Д-1.

Основная цель акции – военно-патриотическое воспитание граждан, популяризация героев Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом.

Впервые ретропоезд «Победа» отправился в путь в 2010 году. Каждый год его маршрут меняется, в него включаются большие и малые станции Северо-Кавказской железной дороги. Всего с момента запуска состав успел побывать на нескольких десятках станций магистрали.

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