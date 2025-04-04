Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.04.2025 (07:20)

Заявление Минобороны России

За период с 21.00 мск 3 апреля по 05.00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 – над территорией Курской области, 30 – над территорией Орловской области, 18 – над территорией Липецкой области, семь – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Ростовской области, четыре – над акваторией Азовского моря, три БПЛА – над территорией Тамбовской области, три БПЛА – над территорией Московского региона, два БПЛА – над территорией Брянской области,один БПЛА – над территорией Воронежской области, один БПЛА – над территорией Тульской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false